私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることが初めて明かされました。義両親は「週末に家族で話し合いたい」と何も知らない子どもたちまで巻き込もうとします。私は金曜の夜のうちに子どもたちを連れて車で自分の実家に避難。土曜の午後になって到着した夫は、着くなり