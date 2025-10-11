いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。第3話羨ましいわ【編集部コメント】お義母さんは嫁自慢をしたかっただけなのに、周りから「同居できるなら老後は安心ね」と返されて、まだ考えていなかっ