＜ビュイックLPGA上海3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアー・アジアシリーズ初戦の第3ラウンドが進行している。2日目に「61」を叩き出して単独トップに躍り出た勝みなみが、日本時間午前11時53分に1番パー4からティオフを迎えた。〈写真〉首が“なくなる”から飛んで曲がらない!?米ツアー昇格を決めた原英莉花の美スイングティショットはフィアウェイ右へ。2打目をピン奥5メート