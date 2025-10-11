10日まで開催されていたステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」（兵庫・ABCゴルフ倶楽部）では、16歳の後藤あい（兵庫・松蔭高2年）がステップ史上7人目のアマチュア優勝を達成した。レギュラーツアーの優勝ならば、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が定めた当該年度の期間内に入会申請を提出し、理事会で承認されれば、JLPGA会員=プロとなって国内ツアーに出場できる。いわゆるプロテスト免除で、最近では兵庫・滝川二高を