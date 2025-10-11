＜スペインオープン2日目◇10日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化米国男子ツアーを主戦場にしている星野陸也は、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」と1つ落とし、トータル3オーバー・93位タイで予選落ちを喫した。地元大会4勝目を狙うジョン・ラーム（スペイン）は「66