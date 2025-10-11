◇出場選手登録【巨人】吉川尚輝内野手（左脇腹痛完治）【DeNA】伊勢大夢投手、森原康平投手（いずれも中継ぎ強化）、牧秀悟内野手（左手親指付け根手術から完治）、梶原昂希外野手（外野強化）【日本ハム】マルティネス捕手、レイエス外野手（いずれも打線強化）、松本剛外野手（外野強化）、万波中正外野手（腰痛完治）【オリックス】岩崎翔投手、マチャド投手、横山楓投手、ペルドモ投手（いずれも中継ぎ強化）