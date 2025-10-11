2026年のアジア大会を前に警戒が強化されている名古屋・錦三丁目の歓楽街で10日、客引きをしようと路上で「客待ち」をした疑いで、男が現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのは、住居不定・無職の高原健容疑者(44)です。警察によりますと、高原容疑者は過去に客引きを繰り返し、県の公安委員会などから客を待つことを禁止する命令を受けたにも関わらず、10日夜、錦三丁目の路上で客待ちをした疑いです。名古屋の栄地区