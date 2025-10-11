フリーアナウンサー徳光和夫（83）が11日放送のニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。自民党の高市早苗総裁が、公明党の斉藤鉄夫代表から連立政権離脱を伝えられたことに言及した。徳光は番組冒頭で「日本初の女性宰相誕生へということで」と、当初は高市氏の首相就任ムードがあったことに言及すると「これでわが国は、国家と首都が女性リーダーになったということで、昭和時代では考えられ