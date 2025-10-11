きょう10月11日から始まる全国地域安全運動を前に、10日、静岡･焼津市で出発式が行われました。焼津市での全国地域安全運動の出発式には、焼津警察署の署員や地域の防犯団体が参加しました。2025年の運動では「特殊詐欺、SNS型 投資・ロマンス詐欺の被害防止」、「子どもと女性の犯罪被害防止」を重点に呼びかけを行うということです。運動期間中は、“青パト”と呼ばれる自主防犯パトロール車両の巡回や、防犯ボランティア