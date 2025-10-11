永年、府中牝馬Ｓとして行われてきたが、今年からレース名が変更。過去10年の府中牝馬Ｓから”買えない馬”を探る。 これが買えない！【ヴィクトリアマイル組】 ヴィクトリアマイル組は［0・0・4・14］で連対なし。①～⑤人気が11頭含まれてこの成績では狙いづらく、評価を下げたい。 24年も４頭が出走したが、①人気マスクトディーヴァの３着が最高だった。 アイルランドＴ過去10年のデ&#