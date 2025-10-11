静岡市の屋内型遊び場施設を利用した3歳以下の子ども対象の子育て支援イベントが開催されました。これは、親子の仲間づくりや憩いの場の提供などを目的として静岡市社会福祉協議会が行ったものです。会場となった鈴与グループが運営する屋内型遊び場施設「キッズパーク てん」では、0歳から2歳までの子ども35人ほどが参加し、遊具や工作体験、ハロウィンのフォトブースでの写真撮影などを楽しみました。また、乳