◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）クライマックスシリーズ（ＣＳ）が１１日に開幕する。パ・リーグの第１ステージ（Ｓ）では２位の日本ハムが３位オリックスを迎え撃つ。先に２勝したチームがパ王者ソフトバンクとの最終Ｓに進む。２００４〜０６年に行われたプレーオフ、２００７年からのＣＳ（２０年は新型コロナウイルスの影響で