国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は１０日（日本時間１１日）、最新の世界ランキングを発表。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、スーパーバンタム級で３位にランクされた。１位、２位は空位となっており、すでに同級１位にランクされるＷＢＡとＷＢＯに続き３団体でトップコンテンダーとなった。同階級は、井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨している。中谷は１２月２７日、サ