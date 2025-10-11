長野市の善光寺など市街地で１０日夜から１１日未明にかけてクマの目撃が相次ぎました。１１日午前２時半ごろに善光寺東側で確認されたのを最後にクマは目撃されていません。同じ個体とみられ、警察や市が注意を呼び掛けています。警察や長野市によりますと１０日午後１０時半すぎ、長野市浅川でクマが目撃されました。その後、１１日午前０時すぎには南に３キロ余りの所にある長野市三輪の柳町中学校のグラウンドにクマがいるのを