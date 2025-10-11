太陽光や雨水など天然資源を活用した最新の環境配慮型宿泊施設が静岡･沼津市にお目見えし報道公開されました。10月9日に公開されたのは沼津市戸田の「WEAZER西伊豆廻-KAI-」です。定員5人の1棟貸しのこの宿泊施設は、屋根一体型のソーラーパネルで発電し、雨水から生活用水を作り出せる天然資源を活用した環境配慮型の施設となっています。また、独自のAI制御システムを採用し空調を自動で調整できるほか、天気予報や