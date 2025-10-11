アメリカ・ニューヨークで10日、日本酒の魅力を伝えるイベントが開催され、日米あわせて40を超える酒蔵が参加しました。10月1日の「日本酒の日」にあわせニューヨークで10日に開催された日本酒イベントには、高知や新潟、福島やニューヨークなど日米あわせて40を超える酒蔵が参加しました。ニューヨークの酒蔵「あらゆる場面で日本酒が飲まれるようになってきていると思う。ビールかワインか日本酒を飲むかという会話になりつつあ