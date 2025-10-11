アメリカのトランプ政権は、政府機関の一時閉鎖を受けて連邦職員の解雇を開始したと明らかにしました。【映像】トランプ政権 連邦職員の解雇開始トランプ政権はこれまで民主党への圧力を強めるため、政府機関の閉鎖に合わせて連邦職員の大規模な解雇を行う方針を示していましたが、行政管理予算局のボート局長は10日、SNSで解雇を始めたと明らかにしました。トランプ大統領は「解雇は民主党寄りの人々を対象にして行われる」