ノルウェーのノーベル賞委員会は１０日、２０２５年のノーベル平和賞に選ばれた南米ベネズエラの野党指導者、マリア・マチャド氏（５８）の電話インタビューの内容を公表した。受賞の一報を受けたマチャド氏は「なんてこと、言葉が出ない」と声を震わせた。興奮冷めやらぬ様子で、「社会全体が成し遂げたことだ。私はただの一人に過ぎない」と述べた。同委員会は、独裁体制から民主主義へ移行するための長年の活動が受賞の理