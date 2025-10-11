北朝鮮で10日夜、朝鮮労働党の創建記念日を祝う大規模な軍事パレードが行われ、新型の大陸間弾道ミサイル「火星20型」が初めて公開されました。北朝鮮メディアは、平壌（ピョンヤン）で10日深夜、金正恩（キム・ジョンウン）総書記の出席の下、朝鮮労働党創建80年を祝う軍事パレードが行われたと報じ、写真を公開しました。パレードでは無人機や極超音速ミサイルなどの最新兵器が登場する中、新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）の「火