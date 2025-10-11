元ＨＫＴ４８の兒玉遥（２９）が１１日、都内で自身初の自叙伝「１割の不死蝶うつを卒業した元アイドルの７３０日」の発売記念イベントを開催した。ＳＮＳでの心ない誹謗（ひぼう）中傷を浴びたことからうつ病を発症し、１７年２月から休業を経験。アイドル活動中にうつ病を患ったことなどを赤裸々につづった。「（出版まで）約１年半前から準備した。この作品がやっとファンの皆さまに届くのがうれしい」と喜んだ。一方で「