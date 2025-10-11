連立離脱が決まったきのうの自民・公明両党の幹部会談で、自民党側が公明党が要職への起用に批判的だった萩生田幹事長代行の交代を示唆していたことがわかりました。連立をめぐり、自民・公明両党の党首と幹事長がきのう会談しましたが、「政治とカネ」の問題への対応で折り合わず、公明党は連立離脱を表明しました。公明党幹部によりますと、自民側が協議のなかで裏金問題で処分され公明が起用に批判的だった萩生田幹事長代行につ