台風23号は13日には伊豆諸島に接近する予想で、先日の台風で被害を受けた東京・八丈島に再び直撃する可能性があり、警戒が必要です。台風23号は22号と同じような進路をとる予想で、伊豆諸島では12日〜13日にかけて雨や風が非常に強まりそうです。予想雨量は13日にかけて200mm、予想最大瞬間風速は45メートルとなっています。台風22号で記録的な暴風や大雨となった八丈島では、新たな災害の発生に厳重に警戒が必要です。また、台風2