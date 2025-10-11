高輪は150年以上前、日本で初めて鉄道が海上の築堤を走ったイノベーションの地です。明治時代には車両基地として、日本の発展を支えたとされています。JR東日本は、この地の再開発として誕生させる新しい街 TAKANAWA GATEWAY CITY内に、国際水準の高級賃貸レジデンス「TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE」（高輪ゲートウェイシティレジデンス）を、2026年春に開業します。この物件は、エクスパッツ（外国人ビジネスワーカー）や経営