石川県七尾市の和倉温泉にある旅館・はまづる。源泉かけ流しのお風呂と、バラエティ豊かな舟盛りが魅力の宿ですが、実は公式ホームページにも載っていない“秘密の部屋”があるとか……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■宿泊客なら誰でも無料で利用できる、はまづるのパチスロルームこのほどはまづる公式Xが投稿したのは、パチスロがずらりと並んだ館内施設の画像。パチンコ店かと見紛うような光景です