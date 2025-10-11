静岡県発のfishbowlと北海道札幌市発のタイトル未定は、ともに地方を拠点としながら東京でも精力的にライブ活動を行う女性アイドルグループ。毎年夏には、世界最大級のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL』（以下、『TIF』）に出演するなど、今や全国のアイドルファンから注目を集め、そのパフォーマンスや楽曲でも高い人気を誇っている。 （関連：【写真】地方発アイドル、静岡県発のfishbowlと北海道札幌市発の