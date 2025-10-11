バレーボール国内トップリーグSVリーグ女子がきのう（10日）開幕。岡山シーガルズはアウェーでKUROBEアクアフェアリーズとの開幕戦に臨みました。 紺と金の新ユニホームで開幕戦に臨んだ岡山シーガルズ。第1セットから白熱した展開に。23対24と、あとがない状態でセンター永井のブロックでデュースに持ち込みます。その後再び相手のセットポイントとなり、約3