「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB23(B)（ソニー）4位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）5位JBL G