逆流性食道炎は胸焼けや胃のもたれなどの不快な症状の疾患で、罹患する方も少なくない疾患です。原因は加齢のほか、生活習慣が深く関わっているとされます。 内視鏡で診断をつけて治療は薬物治療が主体ですが、状況次第では手術も選択肢の一つです。本記事では逆流性食道炎の原因や症状、治療方法、セルフチェック、予防方法を解説します。 みぞおちの焼ける感じや膨満感が気になる方に、本記事が参考になれば幸いです。 監修