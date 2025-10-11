中国人民志願軍抗米援朝出国作戦75周年にあたり、李強国務院総理は10月10日午後、朝鮮の安州（アンジュ）市にある中国人民志願軍烈士霊園を訪れ、烈士を弔いました。 李強総理は志願軍烈士の墓に花輪を捧げ、粛々と黙祷しました。李総理は、「中国人民志願軍は75年前、国民からの依頼を受け、平和と正義を守るために鴨緑江を渡って朝鮮の軍民と肩を並べて戦い、2年9カ月にわたる血みどろの奮戦を経て、最後に偉大な勝利を勝ち取っ