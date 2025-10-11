むかわ町の山林で男性の遺体が見つかった死体遺棄事件で警察は新たに苫小牧市の36歳の男を逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは苫小牧市の安田和輝容疑者・36歳です。安田容疑者は2025年8月3日すでに死体遺棄の疑いで逮捕・送検されている大上文彦容疑者・岡崎勇貴容疑者ら男3人とともに、むかわ町の山林に札幌市の西村隆行さんの遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察は安田容疑者ら4人の認否を明らかにしていません