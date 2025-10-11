「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が6万5500点の大トップで、今期初勝利を飾った。ダメ押しの一撃となったのが、南3局の親倍満・2万4000点。本人も想定外の大きなアガリとなったため、思わず点数申告を誤り、照れ笑いする珍しいシーンが誕生した。【映像】誤申告に照れ笑いする堀南3局、親番の堀は4万4700点持ちのトップ目に立っていた。2着目はラス親が控えるEX風林火山