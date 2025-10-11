人工知能＝AI。なかでもまるで人間のように、自ら考えて行動することができる「AIエージェント」がビジネス現場で活用され始めています。上野美菜・日本テレビ「こちらのAIの展示会には、AIエージェントに関するブースが出されています」今週開かれたAIの展示会で、特に注目されていたのが、「AIエージェント」です。こちらの企業では――KDDIビジネスデザイン本部・那谷雅敏本部長「お客さんが安心感を持って、うちを使ってもらえ