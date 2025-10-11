キャラクターグッズなどを手がけるベネリック（東京都千代田区）は、特撮ドラマ「ウルトラマン」60周年を記念した「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セット」の予約受付を、2025年10月3日から通販サイト「ウルトラマンワールドM78 オンライン」で行っている。発送は26年1月の予定。特別デザイン「ウルトラマン誕生」は額装セット限定「ウルトラマン」シリーズのヒーローや怪獣などを表現したピンズシリーズ