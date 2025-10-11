コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」が１１日、午後７時から放送される。放送を前に、史上最多エントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組を紹介する。今年は決勝初進出が５組となった。【トム・ブラウン】（ケイダッシュステージ、初）布川ひろきと、みちおによるコンビ。０９年結成。漫才の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ」では１８年、２４年の２度決勝に進出する実力者。結成年