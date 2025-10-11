◆米大リーグ地区シリーズ第５戦マリナーズ―タイガース（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）２勝２敗で最終戦にもつれ込んだマリナーズとタイガースの地区シリーズで、タイガースの先発で、昨季サイ・ヤング賞のエース左腕Ｔ・スクバルが６回２安打１失点無四球の１３奪三振と快投を披露した。スクバルはガーディアンズとのワイルドカードシリーズから今ポストシーズン３試合目。同カードでは７回２／３