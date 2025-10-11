人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第36話「けってい！キミとのライブ！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】顔激似なOP歌手キャラ！制服姿のキュアズキューン…公開された場面カット12日放送の第36話は、アイドルプリキュア研究会のメンバーたちが「ステージを生で見たい」と語るのを聞いたプリルン（声：南