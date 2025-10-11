乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるテレビ大阪などで放送される連続ドラマ『ふたりエスケープ』の第2話あらすじが公開された。【写真】まさかの”玄関泊”をする岩本蓮加＆冨里奈央原作は田口囁一氏の『ふたりエスケープ』（一迅社刊）で、かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められ