広島市の高速道路で多重事故です。事故が発生したのは、広島市安佐北区の広島自動車道です。警察によると11日午前10時14分頃、「3台絡みの追突事故が発生した」と、事故の関係者から通報がありました。渋滞中にマイクロバスが軽乗用車に追突。押し出された軽乗用車が普通乗用車に追突しました。この事故で、軽乗用車に乗っていた1人が軽傷です。現在、広島自動車道広島西風新都から広島北ICの上り線が通行止めとなっています。