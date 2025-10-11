アメリカのトランプ大統領は10日、11月1日付で中国からの輸入品に100％の追加関税を課すと表明しました。中国によるレアアース輸出規制への報復措置とみられます。トランプ大統領：（中国は）あまりにも唐突だ。11月1日に関税を課す決断をした。トランプ大統領は10日、自身のSNSで中国が前日に発表したレアアース関連の新たな輸出規制について批判した上で、中国からの輸入品に11月1日から100％の追加関税を課すと表明しました。こ