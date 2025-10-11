TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が10日開かれ、18歳で起業しクラウド業界を先導する経営者がAIをテーマに講演を行いました。県内の起業家育成を目的に開かれるTIBの月例会。月例会では18歳で起業し、わずか9年で東証マザーズに上場を実現したさくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕さんが登壇し、「AI時代の流れに乗る力、乗らない力」をテーマに、ビジネスや社会のあり方を大