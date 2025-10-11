10日夕方、大仙市の畑で農作業中だった75歳の男性がトラクターの回転部分に巻き込まれた状態で見つかり、死亡が確認されました。大仙警察署の調べによりますと10日午後5時過ぎ、大仙市神宮寺の民家敷地内にある畑で男性がトラクターの下敷きになっていると近所に住む人が消防に通報しました。下敷きになっていたのはこの家に住む斉藤耕助さん75歳で駆けつけた消防がその場で死亡を確認しました。齋藤さんはトラクタ