「空気砲」などユニークな器具を使い、サイエンスプロデューサーとして教育現場だけでなく、YouTubeやバラエティ番組など第一線で活躍する米村でんじろうさん（70）。科学技術庁長官賞を受賞するなど科学教育・普及への貢献で高い評価を得てきたが、実は幼少期から学校の勉強は苦手で、大学受験では3浪を経験している。【イケメンすぎる貴重写真】「3浪」「落ちこぼれ」だった、でんじろう先生の青春時代をたっぷり見る平成・令