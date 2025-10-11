若きリリーバー、カーカリングにナインは前を向くように求めた(C)Getty Images現地10月9日にドジャースとフィリーズが戦った地区シリーズ第4戦はまさかの幕切れとなった。1−1で迎えた延長11回二死満塁、一打サヨナラの場面でアンディ・パヘスの投ゴロをはじいたフィリーズ救援オライオン・カーカリングは拾い直したが、本塁へ悪送球。三走のキム・ヘソンがホームを駆け抜け、ドジャースが劇的なサヨナラ勝利で2−1と勝利。リ