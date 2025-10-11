代走からサヨナラのホームを陥れたキム・ヘソン(C)Getty Imagesドジャースは米国時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に2−1でサヨナラ勝利。延長11回二死満塁でアンディ・パヘスの当たりは平凡なゴロだったが、処理を焦った投手のオライオン・カーカリングが本塁へ悪送球。まさかの結末で、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【動画】平凡な投手ゴロで痛恨のミスフィリーズ右腕の悪送球シーンを見る決