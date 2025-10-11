札幌・東警察署は2025年10月10日午前9時50分ごろ、窃盗の疑いで札幌市東区に住む無職の男（42）を逮捕しました。男は8月23日午後3時20分ごろ、札幌市東区北7条東9丁目のCDショップで、書籍など2点（販売価格合計1万1300円）を盗んだ疑いがもたれています。被害にあった店の店長から「男が本1冊とブルーレイディスク1枚を万引きする様子が防犯カメラに映っていた」と通報しました。警察によりますと、男は商品を手に持ったま