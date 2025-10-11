台風23号は、奄美大島の南の海上を進んでいて 奄美地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。 台風23号は、奄美大島の南の海上をゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカルとなっています。 台風がこのまま進みますと奄美地方は11日夜のはじめ頃にかけて、種子島・屋久島地方では11日夜遅く、薩摩・大隅地方では12日未明に最も接近する見込みです。奄美地方の一部が風速15メ