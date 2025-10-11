名古屋鉄道は１０日、空港線の中部国際空港発金山行き普通（４両編成）の車内で、乗務中の男性車掌（３８）が紙たばこを吸っていたと発表した。同社は車掌を処分する方針。発表によると、車掌は９日午前７時４５分頃、同空港―りんくう常滑間を走行中、乗務員室で紙たばこ１本を吸った。乗客から同社にメールがあり、聞き取りに対して車掌は「私的な悩みがあり、衝動的に吸ってしまった」と認めた。７〜８年前にも回送列車で喫