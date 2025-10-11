訓練や任務中の事故などで亡くなった自衛隊員の追悼式が防衛省で行われ、石破首相が追悼の辞を述べました。追悼式には亡くなった隊員の遺族のほか、石破首相や中谷防衛相ら300人ほどが参列しました。去年9月からの1年間で訓練や勤務中の事故などで亡くなり、殉職と認定されたのは30人です。この中にはことし5月、愛知県で起きた航空自衛隊練習機の墜落事故で亡くなった2人も含まれています。参列した石破首相は「不幸な出来事を繰