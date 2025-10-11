3連休初日、のとじま水族館では、シンボルであるジンベエザメの展示再開1周年を記念したイベントが開かれています。のとじま水族館のシンボル、ジンベエザメ。能登半島地震の影響で一時は不在でしたが、去年10月に展示が再開されこの3連休は、1周年を記念したイベントが開かれました。11日は、記念のカードが配られたほか、金沢のホテルのパティシエによる、ジンベエザメマカロンも販売され、訪れた人たちは、ジンベエザメ一