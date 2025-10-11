石川県が調査した日本海のスルメイカの分布量が過去5年間の平均を下回ることが分かりました。この調査は、スルメイカの分布状況を調べるため、日本海中央部で9月、県が実施したものです。調査船「白山丸」が6つの地点で調べたところ、イカ釣り機1台で釣り上げたイカは1時間あたり平均で2.26匹でした。これは去年の4.38匹のおよそ半分で過去5年間の平均、12.3匹と比べると2割ほどにとどまっています。また、イカの胴体部分の長さは